Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdammer opgepakt na steekpartij bij café Foto: MediaTV

Een 37-jarige Rotterdammer is zondagmiddag opgepakt voor betrokkenheid bij de uit de hand gelopen vechtpartij bij een café in de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West.

Rond 02:30 uur ontstond ruzie voor het café. Daar waren verschillende mannen bij betrokken, volgens de politie. Een van hen trok een mes en stak een man neer. De 31-jarige Schiedammer werd met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van zondag wisten rechercheurs de verdachte aan te houden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de steekpartij.

Lees ook: Gewonde bij steekpartij na ruzie in Rotterdam-West