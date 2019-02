Deel dit artikel:













Man neergestoken in Dordrecht

In een woning aan de Singel in Dordrecht is zondagavond door de politie een neergestoken man gevonden. Hij had zelf de politie gebeld met de mededeling dat hij gestoken was.

In de woning waren meerdere mannen aanwezig. Agenten haalden eerst de groep uit het huis en vonden binnen de gewonde man. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden.