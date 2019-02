Jacht van 87 miljoen euro in Rotterdam

Het 93 meter lange jacht “Lady S” passeerde zondag Rotterdam over de Nieuwe Maas. Vanuit Alphen aan den Rijn vertrok het luxe jacht om in Rotterdam afgebouwd te worden.

Het jacht is van Dan Snyder, een Amerikaanse miljardair die ruim 87 miljoen euro neertelde voor het vaartuig. Snyder is eigenaar is van de Washington Redskins, een team uit de National Football League (NFL).

De komende tijd zal het jacht afgebouwd worden met onder meer een IMAX-bioscoop. De definitieve ligplaats is nog onbekend.