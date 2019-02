Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slachtoffer steekpartij belt gewond bij de buren aan

Een man is zondagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een woning in de Sterflat aan de Vrijheer van Eslaan in Papendrecht.

Het slachtoffer kreeg in de woning ruzie met iemand en liep daarbij een steekwond op. Hij wist nog de galerij op te lopen en belde vervolgens in paniek aan bij de buren. Die waarschuwden de politie. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd gewaarschuwd, maar bleek uiteindelijk niet nodig. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.



Het is al de zoveelste steekpartij zondag in de regio. Eerder op de dag waren er steekpartijen in Rotterdam-West en Dordrecht.

Lees ook: Man neergestoken in Dordrecht

Lees ook: Rotterdammer opgepakt na steekpartij bij café