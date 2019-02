Deel dit artikel:













Meerdere auto's beschadigd na brand in Zwijndrecht

Een aantal auto's in Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan. De wagens stonden geparkeerd op de Veilingdreef, in de buurt van het treinstation.

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 01:15 uur binnen. De brandweer kon niet voorkomen dat meerdere auto's zwaar beschadigd raakten. Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog niet bekend. De politie gaat onderzoek doen.