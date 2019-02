D-day-vlag komt naar Rotterdam

De vlag die vanaf dinsdag te zien is in de Kunsthal. Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

Een vlag die op 6 juni 1944 (D-day) werd meegenomen bij de invasie in Normandië door de Amerikanen, is vanaf dinsdag twee weken lang te bewonderen in de Kunsthal in Rotterdam.

De vlag wordt maandag van het Nationaal Militair Museum in Soest naar de Kunsthal gebracht. Dat gebeurt in een kleine colonne van militaire voertuigen, zoals een M4 Sherman tank, MRAV Boxer en het pantservoertuig Fennek. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, en minister van Defensie Ank Bijleveld nemen het doek in ontvangst in de Kunsthal.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is ook aanwezig bij de ceremonie en speelt het Amerikaanse en Nederlandse volkslied. Vervolgens wordt 'Fanfare for the Common Man' ten gehore gebracht en wordt de vlag in een speciale vitrine geplaatst.

Marineschip

Deze Amerikaanse vlag wapperde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog op het marineschip LCC 60. Dat was het eerste schip met Amerikaanse troepen dat erin slaagde de kust van Normandië te bereiken. Deze landingen in Normandië vormden de opmaat naar de bevrijding van West-Europa.

Commandant van de LCC 60, Howard Vander Beek, nam de vlag de rest van de oorlogsperiode mee in een rugzak, als geluksbrenger. Thuis bewaarde hij de vlag vervolgens in een kistje in de kelder.

Kunstverzamelaar

Vander Beek overleed in 2014. De Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk wist de vlag vervolgens op een veiling in handen te krijgen. De vlag is volgens kenners een van de belangrijkste voorwerpen van de invasie die nog in particuliere handen is. Kreuk betaalde er ruim 450 duizend euro voor.

De vlag is tot en met 17 februari te bewonderen in de Kunsthal in Rotterdam. Dinsdag is de Kunsthal ter gelegenheid van de bijzondere vlag gratis te bezoeken.