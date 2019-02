Deel dit artikel:













Brand in hotel centrum Rotterdam onder controle

In een hotel in het centrum van Rotterdam heeft maandagochtend brand gewoed. Het gaat om een brand in een kamer op de tweede etage van CitizenM, een hotel op het Gelderseplein. De brand is inmiddels onder controle.

Het hotel is ontruimd en wordt geventileerd. Er kunnen echter geen ramen open, wat het ventileren bemoeilijkt. De 63 hotelgasten die geëvacueerd zijn, zijn opgevangen in een horecagelegenheid in de straat. De brandweer controleert of ook op hogere etages van het hotel rook aanwezig is. Een woordvoerder van de brandweer verwacht dat de hotelgasten voor 12:00 uur weer terug naar binnen kunnen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een probleem met de elektra geweest. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.