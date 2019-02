Deel dit artikel:













Harry van der Laan blikt terug in FC Rijnmond Harry van der Laan

Harry van der Laan is maandagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de oud-aanvaller kijken we terug op het voetbalweekend dat achter ons ligt.

Excelsior won met 2-1 van Feyenoord. Kunnen we het nog verrassend noemen dat Feyenoord, een week na een historische zege op Ajax, niet thuis geeft? En zijn dit punten die beslissend zijn voor Excelsior aan het eind van het seizoen? Ook spreken Van der Laan, Ruud van Os en Sinclair Bischop over de eerste divisie, waarin Sparta een 2-0 voorsprong uit handen gaf tegen FC Volendam, en FC Dordrecht tegen Jong Ajax juist terug kwam van een 1-3 achterstand. FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt ieder uur herhaald. Ook is de show live te zien op Facebook en terug te kijken via deze website. Aanvankelijk zou Rob Jacobs deze middag te gast zijn, maar hij is wegens omstandigheden verhinderd.