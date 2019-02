Filmfestival wil niet per se groter worden

Het IFFR wil dat nog meer scholieren kennismaken met het filmfestival. Niet alleen op het evenement zelf, maar het hele jaar door. Dat zei zakelijk directeur Marjan van der Haar maandagochtend op Radio Rijnmond.

De 48ste editie van het IFFR trok dit jaar 327 duizend bezoekers. Dat is ietsje minder dan in 2018. Veel groei in aantal bezoekers is ook niet meer mogelijk, constateert Van der Haar. Daarvoor zijn meer grote zalen nodig om films in te vertonen. Volgens de zakelijk directeur is expansie ook niet per se verbetering. "Je wilt ook kwaliteit blijven bieden."



Ruimte om verder te groeien zit er in de activiteiten die het IFFR buiten het festival om organiseert, zei Van der Haar. Zoals het educatieprogramma voor scholieren. Door dit programma hoopt het IFFR een nieuwe doelgroep naar binnen te trekken. Dit jaar bezochten 23 duizend leerlingen het festival. "Maar het educatieprogramma loopt het hele jaar door."

Ook online ziet van der Haar nog uitbreidingsmogelijkheden.

De 48ste editie van het IFFR werd zondag afgesloten met de Volkskrantdag, een dag waarop het publiek vijf hoog gewaardeerde festivalfilms krijgt voorgeschoteld. Dat waren onder meer Capharnaüm, Dirty God, Coureur, Bandla, The Best of Dorien B. en God Only Knows.