Een verhuizer in Capelle aan den IJssel is maandagochtend van de eerste etage naar beneden gevallen. Hij viel uit een raam van een woning aan de Verdistraat, meldt de politie.

Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk. Omdat het een bedrijfsongeval is, gaat de arbeidsinspectie verder onderzoek doen.