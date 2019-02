'Ontheffing voor pulsvissers in strijd met Europese regels'

Kotters in Stellendam (archieffoto)

De ontheffingen die de Nederlandse overheid heeft gegeven aan pulsvissers zijn in strijd met de Europese regels. Dat stelt de directie visserij van de Europese Commissie. De uitspraak is goed nieuws voor milieuorganisaties die tegen deze vorm van vissen zijn. Vissers, onder meer op Goeree-Overflakkee, zijn er niet blij mee.

Bij pulsvisserij worden platvissen met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. De methode is eigenlijk verboden, maar jaren geleden is afgesproken dat vijf procent van de vloot ermee mag experimenteren voor wetenschappelijk onderzoek.

Nederland heeft inmiddels echter ontheffingen verleend voor 84 kotters. Dat komt neer op zo'n veertig procent van de vloot. Ook op Goeree-Overflakkee maken vissers gebruiken van de pulsmethode om vis binnen te halen.

