Dreiger wilde burgemeester van Vlaardingen 'neerknallen'

Onbekenden hebben eind vorig jaar gedreigd de Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten "neer te knallen". Anderen wilden haar "te grazen nemen".

Dat blijkt uit een brief van het Openbaar Ministerie (OM), die Jetten enkele dagen geleden heeft ontvangen. Uit de brief valt op te maken dat de burgemeester eind vorig jaar zes keer aangifte deed: viermaal van belediging, twee keer van bedreiging.

Wie het op de burgemeester gemunt heeft, valt niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk is er een verband met het collegebesluit om de traditionele nieuwjaarsvuren te verbieden. Dat leidde tot felle kritiek op het stadsbestuur en op de burgemeester.

Justitie lijkt nog niet te weten wie dreigde met een aanslag op Jetten. De andere bedreiging - "als we de burgemeester te grazen kunnen nemen, zullen we het niet laten" - is ook nog in onderzoek.

Voor beledigingen op Facebook zijn vijf verdachten in beeld. Twee van hen moeten zich later deze maand melden voor een hoorzitting. Op Facebook sprak een boze Vlaardinger onder meer over een "vuile vieze stinkarrogrante kutburgemeester" en zei iemand te hopen dat Jetten zou stikken in haar kerstmaaltijd.