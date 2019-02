Deel dit artikel:













Zeeuwse politie betrapt Rotterdammer met tassen vol zeebaarzen Foto: Wijkagent Henk

In het Zeeuwse Oostburg is een Rotterdammer tegen de lamp gelopen, omdat hij 81 zeebaarzen bij zich had. De vissen waren in blauwe tassen van een bekende meubelzaak gepropt.

Omdat het aantal zeebaarzen flink gedaald is, gelden voor deze vissoort vangstbeperkingen. Vissers mogen maar één exemplaar meenemen voor eigen gebruik. De Rotterdammer vertelde dat hij de vissen had gevangen in België. Alle baarzen zijn in beslag genomen. In overleg met justitie is besloten om de dode vis te doneren aan vogelopvang De Mikke in Middelburg. Daar komen ze op het menu te staan van de Jan-van-Genten en aalscholvers.