Politie pakt drie jongens op voor mishandeling 23-jarige Vlaardinger Het steegje waar de jongen is toegetakeld

Drie 19-jarige jongens zijn aangehouden in verband met de mishandeling van een 23-jarige Vlaardinger. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in de Kornelis Speelmanstraat in Vlaardingen.

Meerdere familieleden van het slachtoffer zeggen dat zijn kaak op twee plaatsen is gebroken, zijn lip en oogkas zijn ingescheurd en dat tanden loszitten. Hij zou door vier jongens zijn belaagd toen hij niet reageerde op hun opmerkingen. De jongens zouden zich na berichtgeving over de mishandeling hebben gemeld op het bureau. Zij komen ook uit Vlaardingen. Het slachtoffer was flink toegetakeld en door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich verder precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Lees ook: Groep takelt jongeman ernstig toe in Vlaardings steegje