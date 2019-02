Deel dit artikel:













Explosie in Hoek van Holland: auto zwaar beschadigd Foto: Politie

Door een explosie is maandagochtend een auto in Hoek van Holland zwaar beschadigd geraakt. De auto stond in de Van Ilpendamstraat.

Omwonenden hoorden rond 04:00 uur een explosie. Door de knal werd ook een ruit van een naastgelegen woning verwoest. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek, onder meer met explosievenexperts. Getuigen die meer weten of camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden.