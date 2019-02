Deel dit artikel:













Rotterdammer heeft harddrugs en ruim 10 duizend euro in auto Archieffoto

In het Zeeuwse Hulst is zondagmiddag een drugsdealer uit Rotterdam opgepakt. In een verborgen ruimte van zijn auto had de 22-jarige man harddrugs en ruim 10 duizend euro verstopt.

De politie onderzocht ook een woning aan de Beestenmarkt in Hulst. Daar werd nog een bolletje cocaïne gevonden. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. De Rotterdammer zit vast.