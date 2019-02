Schimmel weg, leerlingen Rockanje krijgen weer les in eigen schoolgebouw

Leerlingen van basisschool De Zeewinde in Rockanje kunnen sinds maandag weer op de fiets of te voet naar hun eigen klaslokaal. De afgelopen maanden moesten de scholieren noodgedwongen met een bus 3,5 kilometer verderop naar een vervangend schoolgebouw in Oostvoorne.

In het pand in Rockanje was sprake van schimmel en een slechte luchtkwaliteit. Daardoor hadden meerdere leerlingen gezondheidsklachten.

"Hoofdpijn, misselijkheid, heel erg vermoeid, geen zin meer om te spelen", somt vader Peter Naaktgeboren de klachten van zijn zoon Mitchel op. "Die klachten zijn het hele voorgaande schooljaar zo geweest. Uiteindelijk hebben we aan de bel getrokken en is het balletje gaan rollen."

Afgebroken en weer opgebouwd

Sinds vorig jaar zitten de leerlingen in noodunits in afwachting van een nieuw permanent schoolgebouw. Daar ontstonden de gezondheidsklachten van de leerlingen in de lente van vorig jaar. De portakabins zijn de afgelopen tijd afgebroken, schoongemaakt en opnieuw opgebouwd. Ook zijn extra maatregelen in de lokalen genomen.

"We hebben nu ventilatiekasten in elk lokaal, om alles goed in de gaten te houden", legt directeur Nick Zuiddam uit. "Ook gaan we regelmatig controleren in de lokalen".

De directeur van De Zeewinde is blij dat de leerlingen weer in het eigen dorp les krijgen. "Dat is voor iedereen beter. Iedereen wil het liefst bij elkaar zitten in Rockanje, want we zijn gefuseerd en dan hoor je bij elkaar te zijn."

Ook kunnen de ouders en kinderen 's ochtends nu wat langer in bed blijven liggen. "Eerst moesten de kinderen om 07:55 uur verzamelen en konden we om 08:15 uur weg met de bus. Nu kunnen de kinderen en ouders later op school komen", vertelt Zuiddam. "Dat busvervoer was best een belasting, voor de kinderen, de ouders én de collega's. Het is in alle opzichten beter dat we nu weer bij elkaar zijn."