Militairen en minister onthalen D-day-vlag in Rotterdam

De Amerikaanse D-day-vlag is maandagmiddag groots onthaald in Rotterdam. Met een colonne van militaire voertuigen kwam de Amerikaanse vlag aan bij de Kunsthal. Daar vormden 65 militairen een erehaag.

Op D-Day, 6 juni 1944, wapperde deze vlag op het marineschip LCC 60. Dat was het eerste schip met Amerikaanse troepen dat erin slaagde de kust van Normandië te bereiken. Deze landingen in Normandië vormden de opmaat naar de bevrijding van West-Europa.



De vlag is maandagmiddag met een colonne van drie militaire voertuigen naar Rotterdam vervoerd. Voor de Kunsthal vormden vijftien Amerikaanse en vijftig Nederlandse militairen een erehaag.

Minister Ank Bijleveld van defensie onthulde de vlag vervolgens samen met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. De bijeenkomst werd bijgewoond door tientallen veteranen.

De vlag is sinds 2014 in handen van de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk. Hij betaalde er ruim 450 duizend euro voor. Tegenwoordig is de vlag in bruikleen van het Nationaal Militair Museum in Soest, maar tot en met 17 februari is hij te zien in de Kunsthal in Rotterdam.