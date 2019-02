Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fans in café De Klapdeur leven mee met de derby Supporters kijken naar Excelsior - Feyenoord in café De Klapdeur

Ook in café De Klapdeur in Rotterdam stond afgelopen zondag in het teken van de voetbalwedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord. De derby werd gewonnen door de Kralingers. Iets waar de één blijer mee was dan de ander...

Wij keken de wedstrijd mee in het café, waar het bier rijkelijk vloeide en de analyses niets aan onduidelijkheid te wensen over liet. Bekijk hierboven het resultaat.