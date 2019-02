Excelsior-held Van der Meer terug op aarde

Robin van der Meer, die zondag als invaller de winnende goal maakte tegen Feyenoord, heeft veel reactie's gekregen op zijn belangrijke doelpunt in de derby.

'Ik kreeg veel berichten van Feyenoord-fans, die er niet zo blij mee waren. Maar omdat ik scoorde was het dan toch een beetje goed. Maar ook berichten van veel vrienden en zelfs de glazenwasser vanochtend. En mijn voormalige ploeggenoten van FC Utrecht hadden het er altijd over dat ik nooit scoorde dus daar is ook wel over gedold, dus dat was leuk', aldus Van der Meer.

Echt lang nagenieten van zijn heldenrol kon Van der Meer niet want waar alle basisspelers twee vrije dagen hebben gekregen van trainer Adrie Poldervaart moest Van der Meer maandag met Jong Excelsior aantreden in Heerenveen. 'Ik heb nog geen berichten ontvangen van onze basisspelers dat ze me hebben bedankt voor de twee vrije dagen', grapt Van der Meer.



Bekijk hier het interview met 'matchwinner Robin van der Meer, die ook nog dolde met Robin van Persie, maar de Feyenoorder kon de grapjes volgens Van der Meer niet echt waarderen.