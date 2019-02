Grapperhaus: langer bewaren politiegegevens nodig voor cold case-zaken

De politie bewaart oude gegevens langer om ze beschikbaar te houden voor cold cases. Daarmee wordt niet aan de letter van de wet voldaan, erkent minister Grapperhaus van justitie. Als de regels strikt zouden worden nageleefd, zou het oplossen van zulke oude misdrijven "ernstig worden belemmerd", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewaartermijn van oude politiegegevens is nu te kort voor onderzoeken naar cold cases. Het gaat dan om informatie die nog niet eerder in het onderzoek was betrokken.

De gegevens kunnen volgens de Wet politiegegevens maar een beperkte periode worden bewaard. Er zijn ruim 1700 cold cases, onopgeloste ernstige delicten van drie jaar of ouder.

De politie heeft besloten de gegevens niet te vernietigen, maar ze af te schermen. "De toegang tot de afgeschermde data is beperkt tot het strikt noodzakelijke", schrijft Grapperhaus. Een beperkt aantal zogenaamde poortwachters kan bij de informatie. "Op dit moment is het beter om deze onvolkomenheid in de naleving van de wet te accepteren."

Cold case-zaken in de regio Rijnmond zijn onder meer moord op Caroline van Toledo in Oostvoorne en van Berdendina Stijger en Francis Hofland in Rotterdam. Voor de dood van de laatste twee vrouwen is vorig jaar een man veroordeeld tot achttien jaar celstraf. Het proces tegen de verdachte van de moord op Caroline van Toledo loopt nog.