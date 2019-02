Deel dit artikel:













Qbuzz krijgt boete van drie ton voor slecht busvervoer Foto: Robin Utrecht (ANP)

Busbedrijf Qbuzz moet de provincie Zuid-Holland een boete van drie ton betalen. De straf is opgelegd, omdat het busvervoer in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem nog niet goed gaat. Qbuzz bevestigt dat de boete is opgelegd, maar wil verder niet reageren.

De start van Qbuzz in het oosten van de regio Rijnmond liep in december uit op een chaos. Volgens provinciebestuurder Vermeulen (VVD) gaat het inmiddels beter. Maar tevreden is hij nog niet. Lees ook: Chauffeurs Qbuzz huilend naar huis Mogelijk wordt de boete die Qbuzz krijgt nog hoger, want het bedrijf kampt ook met vertraging bij de invoering van de elektrische bussen in de Drechtsteden en Gorinchem. Die komen pas eind maart, begin april, terwijl ze al hadden moeten rijden. Vermeulen eist dat Qbuzz verder de volledige vermindering van uitstoot van kooldioxide voor 2019 haalt. Lukt dat niet, dan levert dat ook een boete op.