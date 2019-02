Deel dit artikel:













Gemeente plaatst anti-terreurblokkades op Witte de With Foto: start werkzaamheden op de Witte de Withstraat

Rotterdam is maandag gestart met de plaatsing van 'anti-terreurblokkades' in de Witte de Withstraat en de Meent. In de straten komen onder andere speciale terrashekken, verankerde paaltjes en boombakken.

"Het is straatmeubilair om te voorkomen dat voertuigen op grote groepen mensen kunnen inrijden", vertelt Annemarie Klaassen, de projectleider die twee jaar met het project bezig is geweest. Ze hoopt dat de bouw in maart is afgerond. Lees ook: Rotterdam neemt anti-terreurmaatregelen in het centrum De Rotterdamse gemeenteraad heeft lang gesproken over de 'anti-terreurobjecten'. Er werd gevreesd voor economische schade voor de plaatselijke ondernemers. Lees ook: Stel anti-terreurmaatregelen Witte de With uit De gebiedscommissie Centrum riep in november nog op om te wachten met de anti-terreurmaatregelen. De gemeente heeft echter besloten om niet te wachten en de veiligheid voorop te stellen.