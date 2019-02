Ceylin del Carmen Alvarado wil van veldrijden haar beroep maken

De Rotterdamse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado doet het goed. Afgelopen weekend werd ze derde op het WK in het Deense Odense en vorig jaar werd ze Europees Kampioen veldrijden in Rosmalen.

Oorspronkelijk deed Del Carmen Alvarado het veldrijden in de jeugd 'erbij'. "Maar sindsdien zijn we het blijven doen. En niet alleen meer als onderhoud, maar ook als doel in de winter."

De sport is afwisselend volgens 20-jarige talent. "Het is altijd anders; het weer is altijd anders. Dat is op de weg ook, maar dan rij je alleen op de weg. Nu heb je afwisseling tussen zand, modder, droog, heel snel, heel langzaam, heel zwaar. De sfeer is ook zo anders en leuker dan op de weg. Dat maakt het speciaal."

