Van der Laan in FC Rijnmond over Feyenoord: 'Het contrast is schrikbarend' Harry van der Laan

Feyenoord verloor zondag met 2-1 van stadsgenoot Excelsior en die nederlaag galmde maandag nog even door. Oud-aanvaller van Feyenoord en spitsentrainer van Excelsior, Harry van der Laan, schoof maandag aan bij FC Rijnmond en is geschrokken van de Rotterdammers uit Zuid. "Het contrast is schrikbarend."

Van der Laan gaf in FC Rijnmond aan dat Feyenoord op zijn minst de wedstrijd professioneel had kunnen benaderen. "Ze hebben het sowieso moeilijk als ze het spel moeten maken. Maar dan nog. Je moet met een bepaalde inzet en instelling de wedstrijd in gaan en een tegenstander bij de strot grijpen, in plaats van dat je voorzichtig probeert te spelen. Als je meer kwaliteit hebt, moet je daar naar spelen. Dat is het grote gebrek bij Feyenoord op dit moment", zegt Van der Laan in de uitzending van FC Rijnmond. De uitzending werd gepresenteerd door Bart Nolles. Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os waren ook te gast in de talkshow. Met die mannen besprak van der Laan ook de ontwikkelingen bij de andere regioclubs. Bekijk hierboven heel de uitzending van FC Rijnmond.