Brandweer maakt zich zorgen over ouderen bij brand

De brandweer in de regio Rotterdam maakt zich zorgen over het toenemende aantal oudere slachtoffers bij woningbranden. Familieleden van ouderen worden opgeroepen om ook zelf beter te letten op de brandveiligheid van de woning van hun oudere vader of moeder.

"Als de mensen langer thuis moeten blijven wonen, zorg dan dat er bijvoorbeeld ook een rookmelder geplaatst wordt", zegt de Rotterdamse brandweerofficier Peter Schuurmans.

Zondag was er nog een fatale brand in een Vlaardingse flat. "Daar is een 87-jarige meneer om het leven gekomen door vlam in de pan", vervolgt Schuurmans.

Ook in Spijkenisse ging het een paar weken geleden mis in een zorgcomplex. Daar stierf een 70-jarige bewoner van zorgcomplex Puttestein bij een brand.

Schuurmans verwacht de komende jaren een toename van het aantal doden bij woningbranden. "De verwachting is dat het aantal doden onder senioren bij brand in de woning zal verdubbelen in 2030." Onderzoekers denken dat er in ons land dan jaarlijks 23 ouderen door brand om het leven komen.

Niet alleen ouderen en hun families worden opgeroepen om goed op de brandveiligheid te letten, de brandweer werkt ook samen met corporaties. Zo laten woningcorporaties ouderen steeds vaker elektrisch koken, in plaats van op gas.