Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdamse daklozenopvang ontruimd door brand Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een flatgebouw aan het Bergwegplantsoen in Rotterdam-Noord heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Het gaat om een opvang voor daklozen. Er bleek een matras in de brand te staan.

De 25 bewoners van de ontruimde flat zijn opgevangen in de nabijgelegen zorginstelling Humanitas aan de Bergweg. De brandweer had de brand snel onder controle. Een persoon is door ambulancemedewerkers onderzocht voor het inademen van rook. Brandweerlieden zijn bezig het gebouw te ventileren zodat de bewoners snel terug kunnen.