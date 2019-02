Broer van rapper Feis uit coma ontwaakt

De broer van de doodgeschoten Rotterdamse rapper Feis is uit zijn coma ontwaakt. Dat meldt de politie. Dinsdag komt hun moeder op televisie in een emotioneel interview.

Feis werd in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte zwaargewond en lag wekenlang in coma.

"Een onbenullige kroegruzie waar ze niks mee te maken hadden lijkt de aanleiding", schrijft de politie maandagavond. Beelden van en informatie over de schutter zijn dinsdagavond te zien in het programma Opsporing Verzocht.