In Rotterdam wonen steeds meer Brazilianen, Indiërs en Polen

De toename van het aantal buitenlandse inwoners in Rotterdam gaat steeds sneller. Vorig jaar kwamen er ruim 6400 mensen uit het buitenland in Rotterdam wonen. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in 2015.

Dat blijkt uit de bevolkingsmonitor van de gemeente. Er kwamen volgens de onderzoekers vooral veel mensen vanuit Brazilie, India en Polen naar Rotterdam. "De traditionele migrantengroepen (Suriname, Antillen/Aruba, Turkije en Marokko) dragen in veel beperktere mate bij aan de toename van het buitenlandse migratiesaldo", aldus de onderzoekers. Het aantal inwoners in Rotterdam groeide vorig jaar in totaal met 5500 tot 643.627 mensen. Ruim tweeduizend mensen verhuisden er meer naar een andere Nederlandse gemeente dan dat er mensen uit een andere gemeente naar Rotterdam kwamen.