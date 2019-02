Rotterdam is deze week even van China

Voor de Chinese gemeenschap is dinsdag een belangrijke dag, want dan viert die groep het Chinese Nieuwjaar. In Rotterdam gaat dit niet onopgemerkt voorbij. Er is namelijk van alles te doen tijdens de eerste dagen van het jaar 4716, aldus de Chinese jaartelling.

Draken

Zo is kunstenares Fenmei Hu druk bezig met de laatste voorbereidingen in Museum Rotterdam, waar een tentoonstelling over China wordt gehouden. Daar kan de Chinese Draak uiteraard niet ontbreken. Daarom helpt Fenmei een handje mee met kunstenares Sofie Xie bij het opplakken van twee papieren Chinese Draken, die op de ramen van Museum Rotterdam worden geplakt.

Het is hard werken, geeft Fenmei toe. "Dat is twee keer dertien meter van Chinese papier-knip-kunst", legt Fenmei uit. "Xie heeft echt dagen en nachten lang gestaard naar het rode papier. Ze heeft momenten gehad dat zij helemaal gek werd van al dat rood."

Er is, naast deze papieren Chinese Draken, ook een 'echte' Chinese Draak van twintig meter lang, die aan Rotterdam geschonken is door de stad Shanghai. "Deze draak heeft tien jaar lang gedanst in Rotterdam. Hij geniet al een paar jaar van zijn pensioen. Het is de eerste keer dat deze draak tentoon wordt gesteld", legt Fenmei uit.

Vuurwerk

Rotterdam kan tot en met zondag feesten tijdens het Chinese Nieuwjaar, dat in het teken zal staan van het varken.

Op zaterdag wordt er traditioneel veel vuurwerk afgestoken. "We gaan helemaal los in de West-Kruiskade. De straat is in de middag afgesloten. Je zal dan denken dat het oorlog is, want het zal heel de tijd knallen", aldus Fenmei.