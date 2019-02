Amerikaanse soldaten over D-day vlag: 'Het belichaamt de strijd van de mannen'

Het was een bijzondere gebeurtenis voor de Amerikaanse militairen die maandag aanwezig waren in de Kunsthal: de aankomst van de Amerikaanse vlag van D-day.

De vlag kwam begeleid door tanks aan in het Rotterdamse museum en ligt nu in een speciale vitrine. Amerikaanse militairen vormden een erehaag.

"Ik vind het geweldig om op een hele kleine manier deel uit te maken van de Amerikaanse militaire geschiedenis, want de vlag betekent veel voor me", zegt sergeant Broome. "Ik ben erg vaderlandslievend. Ik geloof in vrijheid en de Amerikaanse waarden, dus het is geweldig. Het voelt dat we deel uit maken van de Amerikaanse geschiedenis."

Broome is vooral getroffen door het uiterlijk van de vlag. "Dat is echt karakter, de kogelgaten, de rafels, het vuil. Dat is mooi, want het belichaamt de strijd van de mannen tijdens de oorlog."

Sergeant Fofannah staat wel heel dicht bij de vlag, ze kan hem bijna aanraken. "Ik ben blij dat ik kan zien, ik ben zeer vereerd. Deze vlag, die is nog van D-day, ik was daar niet, maar mijn voorouders wel om het land van de geallieerden te verdedigen."

De vlag is het bezit van de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk, maar hij wil de vlag graag overdragen aan Amerikaanse president Trump, zodat de vlag in de Verenigde Staten te zien kan zijn.

Alle Amerikaanse militairen verheugen zich op de home-coming van de vlag. Fofannah: "Dat zou een stukje geschiedenis zijn. De US zal heel trots zijn om de D-day vlag weer terug in de States te hebben.