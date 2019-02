Deel dit artikel:













Auto slaat over de kop het water in Foto: MediaTV

Een automobiliste is maandagavond met haar auto het water ingereden. De vrouw kwam net uit een sportschool aan het Fitnesspad in Spijkenisse en raakte tijdens het wegrijden de macht over het stuurt kwijt.

De auto sloeg over de kop en kwam tot stilstand in de nabijgelegen sloot. De vrouw wist uit de auto te komen en is volgens getuigen met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat.