Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer redt baby uit brandende portiekflat Foto: MediaTV

In de Korhaanstraat in Rotterdam-Zuid heeft maandagavond een korte, felle kelderbrand gewoed. Meerdere mensen kwamen vast te zitten in de woningen boven de brand.

De brand ontstond in een kelderbox en ging gepaard met veel rookontwikkeling. Daardoor konden de bewoners van de bovenwoningen geen kant op. Sommige mensen zochten hun toevlucht naar het balkon. De brandweer heeft met een hoogwerker twee mensen gered, onder wie een baby. Vijftien mensen zijn uiteindelijk door ambulancemedewerkers onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer maakt de baby het goed. Brandweerlieden haalden ook twee huisdieren uit de woningen, een kat en een vogel. De dieren zijn lichtgewond geraakt. Rond 22:30 uur was de brand geblust. De brand bleek te zijn ontstaan in een bankstel in de kelderbox.