Duwbak met 200 ton afval in brand in Botlek Botlek (Foto:ANP)

Bij de AVR Afvalverwerking aan de Professor Gerbrandyweg in de Botlek ligt een boot waarvan de inhoud, huishoudelijk afval, in brand is gevlogen. De rook zou vooralsnog niet door de zuidelijke wind richting de bebouwde kom van Vlaardingen en Schiedam trekken.

Het gaat om een duwbak. Dat is een grote metalen bak die moet worden worden aangedreven om te varen. Het ding is 55 meter lang en 5 meter breed en er zit ongeveer 200 ton afval in. Bij het bestrijden van de brand worden blusboten en een waterkanon gebruikt. Ook worden kranen ingezet om brandende delen op de kade te tillen en deze vervolgens te blussen. Het blussen gaat nog wel een paar uur duren, denkt de brandweer. Geuroverlast Volgens de eerste metingen hebben inwoners van Maassluis en Vlaardingen geen geuroverlast, zegt de brandweer. Ook hebben omwonenden daar nog niet over geklaagd. Bewoners die geur- of rookoverlast hebben kunnen dat melden bij de milieudienst DCMR . Verplaatst De brandende duwbak lag eerder in de nacht in Rotterdam-Zuid. Vanwege de beperkte ruimte en het dichtbijgelegen dichtbevolkt gebied, is besloten de duwbak naar de industrie te verplaatsen om de brand daar verder te bestrijden. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.