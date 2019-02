Toerisme in Rotterdam blijft groeien

Rotterdam is nog altijd flink in trek bij toeristen. De stad ontving in 2018 maar liefst 1,3 miljoen hotelgasten, een groei van vijftien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Nog nooit was het aantal hotelgasten zo hoog in Rotterdam.

Iets meer dan de helft van de hotelgasten komt uit Nederland (53 procent). Daarna volgen Duitse (8 procent) en Belgische toeristen (6 procent). Verder is het aantal hotelovernachtingen in 2018 op 2,1 miljoen uitgekomen. Dat cijfer groeide met zeventien procent.

"Iedere maand zie je nieuwe dingen uit de grond ploppen", begint Jannelieke Aalstein, adjunct-directeur van Rotterdam Partners. "Er zit van alles wat en er is voor ieder wat wils."

De musea zagen het aantal bezoeken stijgen met vijftien procent. Anderhalf miljoen personen bezochten bijvoorbeeld Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen en het Maritiem Museum Rotterdam. Betaalde attracties zoals Diergaarde Blijdorp en Euromast mochten 3,5 miljoen bezoeken ontvangen.

Ten onder aan haar eigen succes?

Aalstein is niet bang dat Rotterdam, door de vele toeristen in de stad, te druk wordt. "Gelukkig zijn we daar nog lang niet. Misschien vinden sommige mensen dat het op zaterdag druk is. Maar er is nog steeds ongelofelijk veel plek in deze stad."

Volgens Aalstein is de kunst om de toeristen te laten zien dat er veel mooie plekken in Rotterdam zijn en dat zij niet telkens op hetzelfde stukje blijven. "Ik denk dat we met wethouder Kasmi van Toerisme en de beleidsmakers moeten nadenken wat we in de stedelijke ontwikkeling kunnen doen, zodat je de verspreiding van de toeristen echt vorm kunt geven."

'Ken je dat niet horen dan?'

Ook Brenda Kamphuis, oprichter van De Rotterdam Tours, merkt dat de toerisme in Rotterdam stijgt. Tijdens haar rondleidingen moedigt zij toeristen aan om bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met een ondernemer op de marktvloer. "Dan wordt het verhaal en de herinnering veel rijker."

De Rotterdam Tours profiteert mede door de toename van het aantal toeristen. "We werken eraan dat onze gidsenpool kwantitatief en kwalitatief op pijl blijft. In totaal spreken onze gidsen twaalf talen", aldus Kamphuis.

Mocht je geen talenknobbel maar wel een stevige Rotterdamse tongval hebben, dan kun je nog altijd als gids bij De Rotterdam Tours aan de slag. "Dat mag zeker", glimlacht Kamphuis. "Ken je dat niet horen dan?"