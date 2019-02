Twee scooterrijders frontaal op elkaar gebotst

Twee scooters zijn dinsdagochtend frontaal op elkaar geklapt op het fietspad bij de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht. Een van de twee scooterrijders is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Dat bevestigde een politiewoordvoerder. Hoe het met de andere scooterrijder gaat, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 07:00 uur.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. Voor dit onderzoek is dinsdagochtend het fietspad vanaf het begin van de bebouwde kom van Papendrecht tot aan de Grote Beer bij Alblasserdam afgesloten.