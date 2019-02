Advocaat over interesse Feyenoord: 'Daar hoef ik nu geen verantwoording over af te leggen'

Dick Advocaat zegt dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen over de vermeende interesse van Feyenoord.

Volgens bronnen rond de Kuip ligt de huidige trainer van FC Utrecht momenteel op pole position om Giovanni van Bronckhorst volgend jaar op te volgen als trainer van Feyenoord. VI meldt zelfs dat de kleine generaal alleen nog maar 'ja' hoeven te zeggen om de functie te aanvaarden.

''Nou, dan weten zij allemaal meer dan ik, hoor'', reageert Advocaat op deze berichtgeving in gesprek met RTV Rijnmond. ''Het heeft ook weinig zin om daar antwoord op te geven. Ik ben nu in dienst van FC Utrecht en ga niet over iets anders praten. Ik bevestig het niet en ik ontken het niet. Met alle respect, maar ik hoef daar op dit moment geen verantwoording over af te leggen'', aldus de huidige trainer van FC Utrecht.

Volgens berichten zou Advocaat een contract voor een jaar kunnen tekenen bij Feyenoord. Ook Dirk Kuijt zou in dat scenario een rol spelen in de technische staf. Hij is nu trainer van Feyenoord Onder-19 en mag volgend seizoen de UEFA Pro-cursus (Coach Betaald Voetbal) volgen. Een fulltime betrekking kan dus niet, maar een rol als parttime assistent of leerling-trainer is mogelijk.

Advocaat was in 2016 al in dienst als adviseur bij Feyenoord, nadat trainer Giovanni van Bronckhorst een reeks van zeven nederlagen had laten noteren. In het afgelopen seizoen was de Haagse oefenmeester trainer bij Sparta. Hij kon de Rotterdammers niet voor degradatie behoeden.

Momenteel is Advocaat in dienst als trainer van FC Utrecht. De club bezet op dit moment de zesde plaats. De laatste vijf officiële wedstrijden werden verloren. Aanstaande zondag nemen ze het op tegen PSV.