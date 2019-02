Zelf je kind wegen in de Centrale Bibliotheek

Het Centrum voor Jeugd en Gezin opent een vestiging in Rotterdam-Centrum: in de Centrale Bibliotheek. De nieuwe plek moet zowel laagdrempelig, als innovatief zijn en wordt 'ergens voor de zomer' geopend.

"Ouders moeten te allen tijde binnen kunnen lopen met vragen", zegt projectleider Gabrielle Kluwen. "We gaan dezelfde openingstijden hanteren als de bibliotheek, dus ook in het weekend. Nu komen veel mensen alleen nog als ze een afspraak hebben."

Zelf meten en wegen

Het is volgens Kluwen niet nieuw ouders dat altijd binnen mogen lopen met vragen, dat kan al bij de tientallen vestigingen. Maar in de praktijk zijn de professionals 'altijd druk met hun vaste afspraken', vertelt Kluwen. "Daar zit wel een verschil in met de nieuwe vestiging."

Ouders kunnen straks in de Centrale Bieb zelf hun kinderen meten en wegen. Dat kan nu alleen op het inloopuur. "Tussen onze afspraken gaan we tijd reserveren voor binnenlopers. Nu hebben wij heel erg de regie. Ouders kunnen langskomen wanneer het ze uitkomt. Zij kennen hun kinderen het beste."

Innovatie

Goedkoop is het experiment niet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin hoopt kostenneutraal te kunnen werken. "Niet alle disciplines, dus artsen, pedagogen en verpleegkundigen zullen altijd aanwezig. Dat scheelt."

​​​​​​

De nieuwe plek moet meer vernieuwing meebrengen dan alleen ruimere openingstijden. "Mensen kunnen op schermen informatie opzoeken, dat is veel anoniemer dan een folder uit een rek pakken." Ook komt er een speciale voedingsruimte waar vrouwen hun baby's borstvoeding kunnen geven, of waar ze kunnen kolven. "Daar zetten we ook een bluetoothapparaat neer. Dan kun je luisterend naar je eigen muziek even wat rust pakken."