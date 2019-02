Bijzonder huis te koop: De Bernisse Molen in Geervliet

De huizenmarkt in onze regio gaat als een malle. Huizenprijzen rijzen de pan uit, woningen worden al verkocht voordat ze op Funda staan. Hoog tijd om eens even te kijken bij wat bijzondere panden die te koop staan. Vandaag: De Bernisse Molen. 465.000 euro kosten koper.

De 170 jaar oude windmolen aan de Spuikade in Geervliet staat er rustig bij. De parkeerplaats is bijna leeg maar de deur staat open. Op die deur een briefje: 'Molen is open! Bezoekers welkom'.

Het is een pittoresk plekje met leuke oude huisjes er om heen, aan het water. Het sneeuwt wat, de vogeltjes fluiten. Het Anton Pieck-achtige sfeertje wordt enigszins verpest door het voorbijrazende verkeer op de Groene Kruisweg, op nog geen honderd meter afstand.

De molen is gebouwd op de restanten van een oude stadsmuur, die de inwoners van Geervliet moest beschermen tegen nare woestelingen. Er is ooit flink gevochten: De kogelgaten zijn nog goed te zien.

Flessen champagne

Aan de basis van de molen is een ombouw gemaakt, waarin een chic restaurant gevestigd was. Dat restaurant ging in 2017 over de kop. De flessen champagne liggen nog opgestapeld in een vergeten hoek van de molen. De vorige uitbaters hebben ook borden, glaswerk en een professionele keuken achtergelaten.

Makelaar Anaïs Mager ontvangt ons in het vroegere restaurant. Het pand ademt geschiedenis: Ramen van oud getrokken glas, originele tegeltjes op de muren en kromme houten deuren. Uit de biertap komt een muffe lucht.

Voor de liefhebber

Makelaar Anaïs vertelt dat de molen inmiddels al bijna twee jaar leeg én te koop staat. "Het is echt een project voor een liefhebber", zegt ze. "We zoeken dan ook iemand die er bijvoorbeeld weer een restaurant in wil maken, óf er zelf in wil gaan wonen, want dat mag ook van de gemeente".

Anaïs ziet het wel zitten: "Dit restaurant kun je heel goed omtoveren tot bijvoorbeeld een enorme woonkamer met een grote keuken. Boven maak je dan een paar prachtige slaapkamers, een lekkere badkamer en hup, je hebt een superbijzonder huis".

Om zoiets voor elkaar te krijgen moet je wel bereid zijn dit monument (!) compleet te isoleren, de keuken er uit te slopen, allerlei elektra te vernieuwen, de vloeren waterpas te hijsen én natuurlijk de molen zelf te onderhouden. En dat kost een klap geld. Ook omdat je er niet echt een tuin bij krijgt. Het terras is de enige grond die erbij hoort.

Molentje spelen

De Bernisse molen heeft geen bewoners nu, maar wel een molenaar: Kees de Gruijter steekt veel van zijn vrije tijd in het restaureren en onderhouden van de molen. Hij hoopt dat de molen verkocht wordt aan een molenaar. Of dat hij van een eventuele nieuwe eigenaar met de molen mag blijven 'spelen' zoals hij het zelf noemt.

Kees zou het vervelend vinden als een nieuwe koper de Bernisse Molen nooit meer zou laten draaien. Als de molen jaarlijks niet aan de 60.000 omwentelingen komt verliest het pand z'n subsidie. "Ik hoop dat er goed voor wordt gezorgd", zegt Kees, "De molen moet wel blijven!"

Klik op de video om zelf ook een kijkje te nemen in deze bijzondere molen.