Zverev meldt zich af voor Ahoy

Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, heeft zich met een enkelblessure afgemeld voor het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De talentvolle Duitser zou de plaatsingslijst aanvoeren en was één van de grootste namen voor komende editie.

De Australiër Matthew Ebden is de vervanger van Zverev. Oud-winnaar Tomas Berdych heeft een wildcard gekregen. De 33-jarige Tsjech won in 2014 in Rotterdam. Zverev had in aanloop naar de Australian Open al problemen met zijn enkel en tijdens de Davis Cup is deze blessure teruggekeerd.

Het 46ste ABN Amro World Tennis Tournament begint maandag. Onder anderen Kei Nishikori, Marin Cilic, Stefanos Tsitsipas, Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga en Haase komen wel in actie in Ahoy.