Burgemeester Dordrecht sluit twee huizen vol met wiet Foto: ANP

De burgemeester van Dordrecht heeft twee panden gesloten omdat er professionele hennepkwekerijen in zaten. Het gaat om twee woonhuizen. Eén in de Hugo van Gijnweg en één in de Ruys Beeren-brouck-weg.

In de woningen trof de politie in bijna elke kamer hennepkwekerijen aan. In totaal werden er 767 hennepplanten in beslag genomen en vernietigd. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. De huizen zijn voorlopig niet bewoonbaar en blijven drie maanden dicht.