'Moeder van Zuid' genomineerd voor landelijke prijs

Zoe Cochia in haar atelier Niffo op de Pretorialaan

Zoë Cochia, 'de moeder van Zuid', is met haar galerie NIFFO genomineerd voor de prestigieuze Herman Divendal-award. De landelijke prijs is er voor een kunstenaar die veel betekent voor zijn of haar leefomgeving. "Bij Zoë krijgt iedereen een kans."

Naast de eer valt er ook een geldbedrag van 10.000 euro te winnen en dat kan Zoë goed gebruiken. NIFFO op de Pretorialaan in de Rotterdamse Afrikaanderwijk draait grotendeel op idealisme. In de galerie kunnen kinderen en jongeren kennis maken met kunst, zelf exposeren en speciale stages lopen waarbij ze leren over kunst én het leven.

'Goed voor jongeren'



"Ze heeft inmiddels al 65 exposities een plek gegeven", zegt Margreet Rolink van de wijkraad Afrikaanderwijk. "Soms ontstaat dat heel spontaan, bijvoorbeeld omdat ze iemand tegenkomt in de metro. Iedereen krijgt een kans bij haar."

"Deze plek is heel goed voor jongeren", zegt Abdoe in de korte film 'Het Hart van NIFFO' . "Het heeft heel vaak geholpen dat jongeren niet meer op straat komen. Zoë is een heel aardige vrouw." Zelf bouwt de scholier websites voor NIFFO en helpt hij mensen die niet handig zijn computers.

Een geslaagde stage is volgens Zoë als een leerling iets meekrijgt van het hele kuntsvak: "Een schilderij beschrijven, een evenement op zondagmiddag organiseren, praten met ondernemers en kunstenaars". Margeet Rolink daarover: "Het gaat soms om kansarme jongeren die hier echt voor het eerst kennis maken met de wereld van kunst ."

'Moeder van Zuid'



Dat levert volgens Rolink soms diepe banden op die hebben geleid tot de titel 'Moeder van Zuid'. "Oud-stagiairs komen hun diploma laten zien, of zelfs hun zoon of dochter als die geboren is." Cochia: "Het resultaat komt niet altijd meteen. Soms hebben de jongeren nog een jaartje nodig voor alles op z'n plek valt. Dan vind ik het extra mooi om ze weer terug te zien. Zoë verdient te winnen."

Vrijdagavond wordt in Amsterdam bekend gemaakt wie de Herman Divendal-award wint. Als de prijs voor Cochia is, blijft deze in Rotterdam. Vorig jaar won beeldend kunstenaar Jan Meijer als directeur van Het Rotterdams Volkstheater.