Binnenvaartschipper Liana wint award: 'Ze geloven vaak niet dat ik hier echt werk'

De Rotterdamse Liana Engibarjan heeft de Vrouw in de Media Award 2018 gewonnen. Door middel van vlogs laat de 27-jarige Liana zien hoe haar leven als binnenvaartschipper eruit ziet. "De technische sector is echt een hele mooie sector, ook voor vrouwen."

Liana vlogt sinds een jaar actief over haar leven als binnenvaartschipper in Rotterdam. "Ik vaar meestal twee weken op een schip en dan ben ik daarna weer twee weken thuis." Het is een beroep waarbij ze wordt omringd door mannen. Veel van haar collega's geloven dan ook niet dat ze als matroos of als kapitein aan boord komt.

Op de eerste dag van haar stage kreeg ze direct multomappen toegeschoven. "Ik snapte het niet, maar toen bleek dat die gasten dachten dat ik voor de administratie kwam", vertelt Liana. "Ze geloofden gewoon niet dat ik als matroos kwam werken. 'Je praat zo netjes!' Zeiden ze."

Castingbureau

Zelfs nu Liana al jaren in de sector werkt, krijgt ze nog steeds verbaasde reacties. "Heel veel mensen denken dat ik ben ingevlogen door een castingbureau om de binnenvaart te promoten." Dat is niet het geval. Binnenvaart is echt haar passie. "Toen ik voor het eerst aan boord van een tankschip kwam, was ik gelijk verliefd."

Een passie voor de binnenvaart ontstond toen iemand haar er als klein kind over vertelde. Tot die tijd had ze nog nooit van binnenvaart gehoord. "Ik kom uit Spangen, maar wist niet eens dat Rotterdam aan de Maas ligt."



Dat is ook een van de redenen waarom ze ooit is begonnen met vloggen. Om te laten zien wat de binnenvaart eigenlijk is en hoe leuk het kan zijn, ook voor vrouwen. Want het is nog altijd een mannenwereld. "Dat is door de tijd heen een beetje zo gegroeid", zegt Liana. Ze hoopt wel dat het in de toekomst zal veranderen. "Bijvoorbeeld door binnenvaart in het lesprogramma van basisscholen op te nemen, zodat het bekender wordt. Dat zou ik echt heel tof vinden."

Onder de stront

Werken in een mannenwereld, betekent niet dat Liana zich ook als man gedraagt. "Ik heb een beetje twee gezichten, want eigenlijk ben ik best wel een diva. Het kan prima zijn dat ik overdag onder de stront zit om vervolgens 's avonds mijn nagels te lakken en wenkbrauwen te epileren."

Vrouw in de Media

41 procent van de stemmers van de Vrouw in de Media Award vond dat Liana zich in 2018 het beste in de media heeft geprofileerd. Ze wordt door de stemmers geroemd omdat ze de binnenvaart op de kaart weet te zetten en een boegbeeld is voor vrouwen in de techniek. "Ik ben heel erg trots dat ik dit binnen een jaar heb weten te bereiken. Het is altijd mijn doel geweest om te laten zien dat de technische sector een hele mooie sector is, ook voor vrouwen."

Op de tweede plaats eindigde forensisch rechercheur Carina van Leeuwen met 22 procent van de stemmen. Janice Roopram, gemeenteraadslid Groep de Mos Den Haag, ontving 9 procent van de stemmen en werd daarmee derde.