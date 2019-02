Pot: 'Advocaat zou een gouden zet zijn van Feyenoord'

Cor Pot is ervan overtuigd dat Dick Advocaat succes kan boeken bij Feyenoord. ''Als tijdelijke trainer is Advocaat een gouden zet, omdat hij op korte termijn een elftal naar zijn hand kan zetten. Hij weet spelers te motiveren. Hij is altijd zichzelf, een vrij driftig mannetje dat geen gelanterfant accepteert'', aldus Pot in gesprek met RTV Rijnmond.

Pot is goed bevriend met Advocaat en werkte met hem als assistent bij onder meer Zenit St. Petersburg, Fenerbahce en Sparta. ''Ik heb Dick al even over Feyenoord gesproken. Ik heb toen tegen hem gezegd dat hij wel goed moet kijken wat hij doet. Van Persie is de beste speler die ze hebben. Als hij er niet bij was geweest, had Feyenoord gewoon in de middenmoot gestaan, bij wijze van spreken'', zegt Pot met ernstige blik.

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop vraagt zich af of Advocaat en Feyenoord bij elkaar passen. ''Hij staat erom bekend met topspelers te kunnen werken, terwijl Feyenoord misschien juist iemand nodig heeft die jonge jongens beter maakt.'' Ook vraagt Bischop zich hardop af of Advocaat nog steeds als toptrainer bestempeld kan worden. ''Iedereen heeft op zijn netvlies dat het een toptrainer is. Dat is hij ook altijd wel geweest, maar zijn laatste echte succes was bij Zenit St. Petersburg.''

Pot wijt de matige prestaties van de laatste jaren vooral aan pech. ''Bij Sparta was de Wet van Murphy van toepassing. We hadden zoveel blessures en schorsingen en later de VAR tegen Emmen. Onze aankopen waren niet goed, niet goed genoeg.''

Momenteel is Advocaat trainer van FC Utrecht waar hij vijf wedstrijden op rij verloor. Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen PSV op het programma.