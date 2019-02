Vriendin rapper Feis: de straatcode is gebroken

De dader achter de schietpartij op de Rotterdamse rapper Feis heeft de straatcode verbroken, zegt de vriendin van Feis. De 32-jarige Rotterdam werd op nieuwjaarsochtend doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

De schutter opende zonder aanleiding het vuur op Feis en zijn broer. Daarom is de straatcode nu om de dader van de straat te halen, zegt de vriendin in een boodschap die dinsdagavond is te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht.



Aanleiding voor de schietpartij was een kroegruzie waar de broers niks mee te maken hadden. De schutter is ruim een maand later nog niet opgepakt. In het tv-programma geeft ook de moeder van Feis een interview. Ook zijn er beelden en meer informatie over de schutter.

"Feis was heel trots als je iets goeds deed en kon bereiken", vertelt de vriendin van Feis. "Dus als je zo iemand zonder reden van het leven kan beroven en zijn broertje dan ook kan neerschieten. Dan is die straatcode al lang verbroken."