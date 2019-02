Nog één laatste keer naar Suriname

De hartenwens van vijf Rotterdamse bejaarden gaat dinsdag in vervulling: voor het eerst in jaren gaan ze terug naar hun moederland Suriname. Deze vakantiereis speciaal voor ouderen is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen woonzorglocatie Laurens-Maasveld en Zorghotel Suriname.

"Het is dertien jaar geleden dat ik in Suriname ben geweest", vertelt de enige heer uit het gezelschap, de 79-jarige Dielbandh Dhoesing. "Het is mijn moederland en wil het natuurlijk graag terugzien. Het heeft een speciale plaats in mijn hart."

Nog één keer

De oudste van de reisgroep is 88 jaar oud. Het was dus noodzakelijk dat er ook begeleiding mee zou gaan. De twee verpleegkundigen worden betaald door zorginstelling Laurens. Daarnaast gaat nog een vrijwilliger en een familielid mee om te helpen. Zij moeten, net als de bewoners, zelf betalen voor de trip.

"Ik heb heimwee naar mijn familie daar", vertelt de 85-jarige mevrouw Leuwsha. "Ik ga ze een dikke brasa geven als ik ze weer zie."

Voorbereiding

Begeleider en verpleegkundige Natalie Dors werkt sinds afgelopen oktober aan deze reis. "Zelfs tijdens mijn eigen vakantie", vertelt ze. "Toen was ik in Suriname en ik ben bij het speciale zorghotel gaan kijken. Wij zorgen in Nederland goed voor de bewoners, dat moet in Suriname natuurlijk ook kunnen."

De reis is bij wijze van proef. Als het goed bevalt, volgen er mogelijk reizen met andere ouderen. Eerst moet deze reis, inclusief de 9 uur durende vliegreis goed gaan. "Nou, dat heb ik er zeker voor over hoor", zeggen de bejaarde reizigers.