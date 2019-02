Overwaarde koophuis kan verzilverd worden

Nog geen enkele gemeente in Zuid-Holland biedt de zogeheten verzilverlening aan. Met die lening kunnen eigenaren de overwaarde van hun koophuis omzetten in geld.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) heeft burgemeester en wethouders in Dordrecht gevraagd om de verzilverlening in die gemeente aan te bieden. Alleen Ridderkerk is een stapje verder.

"Ik kocht mijn huis voor 74 duizend gulden. De hypotheek is bijna afgelost en de woningen gaan hier in de buurt voor zo'n 180 duizend euro weg. Op papier ben ik dus rijk, maar ik heb er niks aan", zegt Dordtenaar Jan Versteeg (70).

Onbegrijpelijk briefje

De verzilverlening kan aangevraagd worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De VNG stimuleert gemeentes om mee te doen, maar in Zuid-Holland zonder veel succes.

Versteeg, bewoner van de Dordtse wijk Sterrenburg 3, vroeg B&W in Dordt of hij de verzilverlening kan krijgen: "Er kwam een onbegrijpelijk briefje en daarop heb ik de VSP ingeschakeld."

Stenen in geld

"Het is een prima regeling. Wij willen die zo snel mogelijk beschikbaar maken voor inwoners van Dordt", zegt raadslid Margret Stolk van de VSP; "het biedt een echte win-win situatie."

"Door de lening kunnen mensen stenen omzetten in geld, waarvan ze hun huis kunnen laten aanpassen om er langer te kunnen blijven wonen. Da's ook goed voor de economie", zegt ze.

Lage rente

Versteeg heeft zich er al in verdiept: "ik kan voor langere termijn lenen tegen een lage rente en de overheid heeft als dekking de overwaarde op mijn huis. Inderdaad win-win dus."

B&W van Dordt moeten in maart aangeven of de verzilverlening beschikbaar komt. De gemeenteraad van Ridderkerk nam op 22 november al een motie aan om dat te doen, maar ook daar is de lening nog niet beschikbaar.