Rotterdams onderzoek: zes jaar langer leven door gezonde levensstijl

Wie er een gezonde levensstijl op na houdt, leeft gemiddeld zes jaar langer dan een ongezonde leeftijdsgenoot. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek onder 9000 Rotterdammers.

Mensen die niet roken, geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben worden ook gemiddeld pas 9 jaar later ziek. Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld van 9-duizend Rotterdammers over een periode van ruim 20 jaar.

Dementie

“We zien bij mensen die gezond leven een daling van diabetes, longziekten en hartaandoeningen, maar uiteindelijk later in het leven een stijging van het risico op dementie", zegt hoogleraar Epidemiologie Arfan Ikram.

"Ook zijn er opvallende verschillen in de leeftijd waarop deze ziekten zich voor het eerst openbaren bij mannen en vrouwen. Mannen hebben een grotere kans om deze ziekten op iets jongere leeftijd te ontwikkelen dan vrouwen.”

Voor het onderzoek zijn de gegevens van ruim 9000 personen gebruikt die deelnamen aan de zogenoemde Rotterdam Study. Daarin wordt sinds 1989 de gezondheid van inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord bijgehouden.