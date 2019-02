Onbekenden hebben in een sloot langs de Elzenweg bij Bleskensgraaf flink wat drugsafval gedumpt.

Agenten hebben uit het water zo'n twintig vuilniszakken vol troep uit een hennepkwekerij ontdekt. De politie heeft geen idee wie er achter de dump zit.

Begin deze week was er nog wietafval in een sloot gegooid langs de Wijngaardsesteeg in Bleskensgraaf.