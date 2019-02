Deel dit artikel:













Rotterdamse wethouder Visser neemt ontslag De afgetreden wethouder Adriaan Visser (Foto ANP)

Wethouder Adriaan Visser van Rotterdam (Financiën, Grote Projecten) neemt ontslag na kritisch Rekenkamerrapport over zijn rol in de aankoop van het Schiekadeblok in 2009. "Die berichtgeving is mij niet in de koude kleren gaan zitten", zegt de D66-er.

Visser heeft daarna de beeldvorming geprobeerd bij te sturen, daarvan heeft hij burgemeester Aboutaleb afgelopen zaterdag op de hoogte gebracht. "Ik heb gehandeld in een emotionele opwelling, wat onverstandig was. Dat had ik niet moeten doen." De wethouder zou geheime stukken rond het dossier Schiekadeblok hebben laten lekken naar de pers.



Twee weken geleden publiceerde de Rekenkamer Rotterdam een explosief rapport over de erfpachtmaatregel die de gemeente Rotterdam in 2009 sloot met vastgoedinvesteerder LSI. In de nasleep zou dit geheime stuk zijn gelekt naar de raad en de pers.

